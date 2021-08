Szczyty absurdu w Korei Północnej. Jedyna taka sytuacja na świecie

BBC podkreśla, że przedstawiciele Korei Południowej bardzo liczyli na to, że ich sąsiedzi z Północy wyślą do Japonii swoich reprezentantów. Miałoby to ocieplić stosunki między dwoma krajami. Tak było w 2018 r., gdy obie Koree wystawiły wspólną reprezentację na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich, co przyniosło historyczne wyniki.