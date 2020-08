Szczuplutka Julia Pietrucha. Wygląda lepiej niż kiedykolwiek

Julia Pietrucha wraca do show-biznesu. Widzowie uwielbiali ją w serialu "Blondynka", gdzie wcielała się w weterynarz Sylwię. Ostatnio aktorka bardziej niż na graniu w filmach czy produkcjach telewizyjnych skupia się jednak na karierze muzycznej. Często koncertuje i widać, że uwielbia to robić. Na jednym z najnowszych zdjęć, które znalazły się na instagramowym koncie Pietruchy, widać ją właśnie na scenie, przy mikrofonie. To jest jej żywioł. Teraz o gwieździe mówi się coraz częściej w kontekście jej kariery. Jednak nie zawsze tak było.