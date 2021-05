Szczepienie nie jest obowiązkowe? Bez niego zapłacisz dużo więcej

Fani zespołów punkowych zespołów Teenage BottleRocket, MakeWar i Rutterkin zostali właśnie podzieleni na pół i nie wszystkim się to podoba. Chodzi bowiem o to, że zaszczepiona część z nich może kupić bilety na koncert na Florydzie za 18 dolarów. Co z pozostałymi? Ci, którzy nie mają zaświadczenia o pełnym szczepieniu przeciw koronawirusowi za dokładnie te same bilety zapłacą 999 dolarów.