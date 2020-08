Szarików w "Czterech pancernych" było aż trzech. Jednak widzowie o tym nie wiedzieli

O serialu "Czterej pancerni pies" znów jest głośno. A to za sprawą posłanki Beaty Mazurek, która wyciągnęła ten tytuł przy okazji krytyki słów Janusza Gajosa. Aktor podczas Pol'snd'Rock Festival bez owijania w bawełnę powiedział, co sądzi o partii rządzącej. No i się zaczęło. Mazurek skomentowała ostrą wypowiedź gwiazdora, który uznał, że "mały człowiek jednym ruchem ręki podzielił polskie społeczeństwo na pół. To jest zbrodnia". Potem porównał ten proces do mechanizmów, które zrodziły hitleryzm. Posłanka napisała w mediach społecznościowych: "Wyraźnie widać, że PRL, 'Czterej pancerni i pies' odcisnęły trwały ślad na mózgu Gajosa. Bardzo przekonująco zagrał rolę zdegenerowanego prokuratura w filmie 'Układ'. Pewnie, to tylko przypadek. A tak po ludzku, insynuacje prostaka".