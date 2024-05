"Szansa na sukces": poruszające słowa Artura Orzecha. Wspomniał Jacka Zielińskiego

Artur Orzech wspomina Jacka Zielińskiego

- 6 maja dotarła do nas okrutna wiadomość, odszedł w wieku 77 lat Jacek Zieliński, wspaniały wokalista, skrzypek, kompozytor, przez blisko 60 lat artysta związany z zespołem Skaldowie, filar tej formacji - zaczął Artur Orzech, wspominając występ muzycznej legendy w programie. - To ogromna wyrwa dla polskiej muzyki rozrywkowej. To także strata dla nas, bo gościliśmy Jacka w "Szansie na sukces". Będzie nam ciebie, Jacku bardzo brakować — powiedział prezenter Telewizji Polskiej.