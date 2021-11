Szaleństwo Black Week w WP Pilot. Nie przegapcie okazji

Dla fanów tych najnowszych, jak i tych kultowych produkcji filmowych WP Pilot przygotował także ofertę specjalną na pakiety telewizyjne z dostępem do biblioteki filmów Cineman, w której znaleźć można ponad 1500 tytułów. Ponadto serwis oczywiście gwarantuje dostęp do najlepszych kanałów telewizyjnych i radiowych, do których dostęp odbywa się poprzez przeglądarkę lub aplikację na niemal dowolnym urządzeniu. Dzięki temu, telewizję można oglądać niemal wszędzie, gdzie będziemy mieć dostęp do Internetu, w tym na urlopie w krajach UE, a nie tylko we własnym domu.