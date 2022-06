Synowie Kim Kardashian są nieznośni. Zbeształa ich w programie na żywo

41-letnia celebrytka pojawiła się tam, by promować swoją nową linię produktów do pielęgnacji skóry. W pewnym momencie musiała przerwać wywiad, by zbesztać swoich synów, którzy hałasowali za kulisami. – Słyszę dzieci – powiedział prowadzący wywiad Jimmy Fallon. – Chłopaki, czy możecie przestać? To jest wasz pierwszy raz ze mną w pracy. Czy możecie?