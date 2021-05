Syn Mileny Suszyńskiej wylądował w szpitalu. Jaki jest stan jego zdrowia?

Suszyńska i Dziuba pobrali się w 2014 r. Para doczekała się syna Gustawa. To właśnie z ich dzieckiem związany jest najnowszy post aktorki na Instagramie. Kobieta poinformowała, że jej pociecha trafiła do szpitala. Pokazała zdjęcie, jak syn leży w łóżku z wenflonem. W dołączonym opisie nie wyjawiła, dlaczego musiał uzyskać pomoc medyczną. Wspomniała za to o swoim wielkim strachu o jego zdrowie.