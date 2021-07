Krzysztof Krawczyk junior wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami"? Terentiew ma na niego chrapkę

- Szefostwo pilnie przygląda się Krzysztofowi juniorowi. Jego historia chwyta za serce i wzbudza emocje, również kontrowersje. Jeśli jego występ spodoba się publiczności, jeśli będzie miał dobrą oglądalność, to Krzysztof Igor będzie mógł liczyć na kolejne propozycje. Chodzi o "Taniec z Gwiazdami" lub "Twoja twarz brzmi znajomo". Krzysztof śpiewa, odziedziczył talent po rodzicach, a co najważniejsze wzbudza emocje u ludzi. A takie osoby pani Nina lubi, bo nie są one obojętne widzom. Telewizja to przecież emocje - zdradził informator Plotka.