Marzy o udziale w znanym show. "Kasia mówi, że umiem tańczyć"

Zapewnia jednak, że nie porzuca śpiewania: - To jest piękne, bo mogę dać kawałek siebie. Mogę śpiewać, robić coś, co czuję w sercu i co mi w duszy gra. Nawet sobie nie wyobrażałem, że muzycznie mogę tak daleko zajść. Cały czas pracuję nad kolejnymi wyzwaniami.