Syn Ibisza znowu na antenie. Będzie gwiazdą telewizji?

To już 27 lat, od kiedy Krzysztof Ibisz gości na ekranach telewizorów. Zaczynał w Telewizji Polskiej, gdzie prowadził pierwsze edycje "Czaru par" i współprowadził festiwale w Opolu i Sopocie. Później krótko był związany z TVN, a od 20 lat jest wierny Polsatowi, gdzie jest gospodarzem największych formatów.

Czym Polsat, TVN i TVP zawalczą jesienią o widza?

Niedawno Krzysztof Ibisz zaprosił młodszego syna do współpracy. Razem wystąpili w programie kabaretowym. Prezenter obśmiał swój wizerunek coraz to młodszego gwiazdora.

- Myślałem, że odmówi, ale spytałem: "czy mógłbyś zagrać mnie, a ja będę tobą w wieku 14 lat?". A on mówi: "super, tato, to ja wracam z wakacji nad morzem i chętnie w tym wystąpię". Tak że to była dla nas miła przygoda, jednorazowa - powiedział w rozmowie z serwisem Plejada.