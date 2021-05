Tadla zabrała syna do TVN. Wiemy, czym się zajmuje

- On jest tak przywiązany do swojej wolności, swojego wyboru, że nie jestem w stanie mu niczego narzucić – mówiła Tadla. - Pojawia się w nim bunt, gdybym chciała to zrobić, więc to jego własna droga, którą sam sobie na razie wybrał, a zobaczymy, co będzie dalej – skwitowała dumna mama, która obecnie pracuje w Radiu Zet. A prywatnie wyszła niedawno za mąż za Michała Cebulę, wiceprezesa zarządu ds. pracowniczych w spółce skarbu państwa Enea Operator.