Sylwia Wysocka została pobita. Nowe informacje o stanie aktorki

Jak zauważa "Super Express", artystka jest nie tylko w fatalnym stanie fizycznym, ale i psychicznym. Od jakiegoś czasu przygotowywała się do nowej roli. Teraz jej zawodowe plany poszły w odstawkę. Ma usztywniony kręgosłup i rękę w gipsie. Nie wiadomo, jak długo będzie wracać do zdrowia. Jak twierdzi - anonimowo - znajomy Wysockiej, to dla aktorki prawdziwy dramat.