Sylwia Wysocka została brutalnie pobita przez byłego partnera. "Dalej się to ciągnie"

Aktorka niespełna trzy lata temu została pobita przez swojego byłego narzeczonego. W stanie ciężkim trafiła do szpitala. Choć nie chce rozpamiętywać tego, co wówczas zaszło, nie ma wyjścia. - Już myślałam, że będzie spokój, ale okazało się, że dalej to wszystko będzie się ciągnęło - powiedziała w wywiadzie dla "Twojego Imperium".