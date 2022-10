Sylwia Wysocka wróciła do pracy. Właśnie tego teraz najbardziej jej trzeba

- Nieważne, czy nas coś boli, czy płacze nasza dusza. Trzeba sprostać zadaniom, które mam wykonać - mówi zdeterminowana do powrotu do pracy Sylwia Wysocka. Aktorka nie odpuszcza ani sobie, ani sprawcy wypadku, którego stara się pociągnąć do odpowiedzialności. Wiosną przyznała, że odrzuciła propozycje mediacji i ugody.