Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski kupili działkę. Teraz nie mogą wybudować domu

"To mały krok dla człowieka, ale wielki dla budowy domu. Pozwolenia otrzymane, wykonawca zakontraktowany, zatem już w tym miesiącu zaczynamy pierwszy etap prac. Jak widzicie – tablica przez inwestorów zawieszona, no i kibelek też już jest – można zatem na spokojnie kontemplować nad kolejnymi etapami" – pisał Dąbrowski we wrześniu 2021 r.