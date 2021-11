Sylwia Madeńska o Mikołaju Jędruszczaku: "zmieniły go używki z siłowni"

Choć Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak od dawna nie są już razem, wciąż mają o sobie zaskakująco wiele do powiedzenia. I nie są to komplementy. Zwycięzcy 1. edycji programu "Love Island", a później także uczestnicy "Tańca z gwiazdami", od dawna nie pałają do siebie sympatią, co publicznie zresztą manifestują. Jakiś czas temu byliśmy świadkami zawziętego konfliktu byłych kochanków o psa, teraz Madeńska i Jędruszczak komentują wzajemnie swoje "nałogi".