Sylwia Madeńska kusi strojem. Wystosowała do fanów pewien apel

Sylwia Madeńska jakiś czas temu sporo schudła. Znana z programu "Love Island" celebrytka teraz ma idealną figurę godną tancerki. Stąd bardzo ochoczo pokazuje ją na swoim Instagramie. W najnowszym poście widzimy ją nie po raz pierwszy ubraną w bikini. W opisie Madeńska postanowiła zaapelować do internautów, by zmienili podejście do samych siebie.