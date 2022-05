Sylwia Lipka zdobyła się na dramatyczne wyznanie. "Choroba zabrała mi bardzo wiele"

Dziś młodej aktorce nie jest łatwo wracać do trudnych wspomnień. Niemniej chce, by jej historia była przestrogą dla innych. – Ta choroba sprawiła, że zapętliłam się w jeszcze innych chorobach psychicznych. Dała mi to, że rzeczywiście finalnie poszłam po pomoc, ale zabrała mi bardzo wiele. Nawet nie jestem w stanie powiedzieć co... Ale chęci do życia chociażby - wyznała. Dodała także, że jej leczenie trwa aż do dziś. – Jestem cały czas w terapii, pod opieką lekarzy i jestem pełna nadziei – skwitowała.