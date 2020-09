Powiedzieli prawdę o pierwszej wspólnej nocy. Wszędzie były kamery

"Love Island" okazał się hitem ostatniej jesiennej ramówki Polsatu. Nic dziwnego, że stacja przygotowała kolejną edycję, która we wrześniu zadebiutowała na ekranie. I choć finał 1. sezonu już dawno za nami, widzowie wciąż żywo interesują się tym, co słychać u uczestników. Bohaterowie reality-show wychodzą naprzeciw zaciekawionym fanom i sami dostarczają informacji na swój temat. Jedną z par, która cieszy się największym zainteresowaniem internautów, jest Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak .

- Jak trafiliśmy do kryjówki, to co by się nie działo, jak bardzo byśmy nie weszli w klimat, że możemy być sami […], pomimo tego, że bardzo chcieliśmy intymnie przeżyć ten wieczór, to tam nie dało się zapomnieć o tych kamerach. Szczególnie, jak tylko zaczęły się buziaki na łóżku, to nagle te dwie kamery się skierowały na nas.