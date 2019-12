Sylwia i Mikołaj z "Love Island" ciągle zakochani. "Nie zawsze jest kolorowo"

Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak zwyciężyli pierwszą polską edycję programu "Love Island". Wygrali nie tylko pieniądze, lecz także miłość. Para zdaje się być w sobie naprawdę zakochana.

"Nie zawsze jest kolorowo. Życie jest pełne wzlotów i upadków. Jesteśmy różni. Niektórzy z nas są mniej lub bardziej tolerancyjni, mniej lub bardziej zasadniczy, mniej lub bardziej empatyczni. Ja jestem osobą mocno empatyczną i często gubi mnie to w tym świecie. Fajnie mieć wtedy bliska osobę obok, która wesprze Cię we wszystkim. Stworzenie relacji w dzisiejszych czasach także nie jest łatwe. Każdy prze do przodu po swoje cele. Nie jest w stanie iść na kompromis dla drugiej strony. Według mnie relacja polega na wzajemnej akceptacji, nie ma ludzi idealnych. Jeżeli wchodzimy w to, akceptujemy plusy i kochamy minusy drugiej połówki. I pamiętajcie, że pracę zawsze zaczynamy od siebie!".