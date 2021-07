Gliwa zrzuciła bikini na plaży. Niczego się nie wstydzi

Sylwia Gliwa należy do tego grona gwiazd, które mają ogromny dystans do siebie i nie przejmują się opiniami innych - zwłaszcza anonimowych internautów. Gwiazda "Na Wspólnej" nie boi się też pokazywać w sieci, jak wygląda bez makijażu i retuszu. Jest sobą i właśnie za to kochają ją fani. Aktorka nie stroni również od odważnych, a czasem nawet wyzywających, stylizacji. Odkąd kilka lat temu przeszła metamorfozę i zrzuciła zbędne kilogramy, eksponuje swoją zgrabną sylwetkę i podkreśla wszystkie jej atuty. Tak jak ostatnio.