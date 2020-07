Sylwia Bomba schudła 30 kg. Bała się, że ciąża wszystko zmieni

ZOBACZ: Sylwia Bomba z "Gogglebox" ważyła 90 kg. Opowiedziała nam, jak schudła

- Na początku przy realizacji "Gogglebox" miałyśmy z Ewą kilka sytuacji "na noże". Dziś zdarza nam się to bardzo rzadko. Doszłyśmy do takiego etapu w naszym "związku", że zachowujemy się jak stare, dobre małżeństwo. Wiadomo, że dziadek siorbie, a babcia chrapie, a mimo to są ze sobą szczęśliwi. Tak naprawdę sprzeczamy się o głupoty - powiedziała Sylwia.