Sylwestrowy pojedynek diw. Górniak i Steczkowska wystąpią na jednej imprezie

Niemałym wydarzeniem na scenie będzie pojawienie się też dwóch diw rodzimej sceny rozrywkowej – Edyty Górniak i Justyny Steczkowskiej. "Super Express" zdążył już ocenić, że będzie to prawdziwy pojedynek piosenkarek. Nie tylko dlatego, że, co nie jest tajemnicą, wokalistki nie pałają do siebie szczególną sympatią (mimo że często razem pracowały, m.in. w "The Voice of Poland"), a prasa donosi o ich kolejnych konfliktach.