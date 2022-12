Sylwester z Polsatem 2022. Michael Patrick Kelly gwiazdą Sylwestrowej Mocy Przebojów w Chorzowie

- Wystąpię w Parku Śląskim i zaśpiewam dla was kilka piosenek w Telewizji Polsat. Pomożemy wszystkim pożegnać 2022 rok i przywitać 2023. Nie mogę się doczekać, żeby spędzić sylwestra w Polsce. To mój pierwszy raz i bardzo się cieszę - zapewniał autor wielkiego przeboju z repertuaru The Kelly Family, piosenki "An Angel".