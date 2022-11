"Sylwester Marzeń" w Zakopanem? TVP robi wszystko, żeby jak najwięcej zaoszczędzić

Telewizja Polska porozumiała się z Zakopanem. "Sylwester Marzeń" znów odbędzie się w miejscu, które Polacy kochają. Impreza będzie prawdopodobnie, jak zwykle, wystrzałowa, ale pytanie, kto za nią zapłaci? Jak donoszą Wirtualne Media, TVP ustaliła z miastem, że Zakopane nie będzie dopłacać do wydarzenia. Zamiast tego użyczy "samorządową infrastrukturę i zaplecze administracyjne". Co to oznacza w praktyce? Na przykład sprzątanie po sylwestrze będzie po stronie miasta. W ten sposób TVP, która dopłacała do porządkowania terenu, zaoszczędzi spore pieniądze.