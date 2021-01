"Sylwester Marzeń" w styczniu i bez TVP. Tak zadrwili z Kurskiego i sanepidu

Sylwester w Polsce. Nie wszyscy przestrzegają obostrzeń. "Nie przyjmę mandatu"

W zaproszeniu na zabawę w klubie przeczytać można, iż "wystarczy zgłosić się w dniu nagrania z dowodem osobistym i podpisać z lokalem umowę o dzieło", by bawić się "za darmo przez cały wieczór" i jeszcze "otrzymać za to zapłatę". Całość nazywana jest "reality show bez scenariusza", do udziału w którym "wymagane są maseczki", gdyż lokal działa "w najwyższym możliwym reżimie sanitarnym". Jak było naprawdę, sprawdziliśmy incognito, udając jednego z "zatrudnionych do nagrań audiowizualnych" statystów.

Impreza w rytm pandemii

Nalot służb

Po zakończeniu kontroli, atmosfera w klubie wyraźnie się rozluźniła, co dało się zauważyć w postawie "współtwórców nagrania audiowizualnego", którzy szturmem zajęli parkiet, by w akompaniamencie popularnego utworu "Call on Me" skandować wulgarne hasło bezpośrednio uderzające w rząd Prawa i Sprawiedliwości. Sama obsługa nie dała się jednak ponieść emocjom i do końca imprezy pilnie dezynfekowała toalety, stoliki, bar i naczynia, nie chcąc dawać podstaw do ewentualnego zamknięcia lokalu w kolejnym tygodniu.