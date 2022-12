"Sylwester marzeń" 2022 w TVP. Kto wystapi? Tę gwiazdę znają wszyscy

Mel C (a tak naprawdę Melanie Jayne Chisholm) największą popularność zdobyła w drugiej połowie lat 90., gdy występowała w girls bandzie Spice Girls. W 1999 r. wydała swój pierwszy solowy album "Northern Star", który świetnie się sprzedał w Wielkiej Brytanii, pokrywając się potrójną platyną. Jednak kolejne płyty cieszyły się już mniejszą popularnością. Łącznie Mel C wydała ich 8. Ostatni, "Melanie C", wyszedł w 2020 r.