Latkowski: "Jeśli ktoś myślał, że wszystko już pozamiatane - myli się"

Sylwester Latkowski nie zamierza składać broni. Znów wraca do sprawy sopockiego klubu i "pedofilów z tzw. wyższych sfer". "Trójmiasto to wielka Pucha Pandory. Trzeba byłoby te F-16 wypróbować, spalić to, zaorać, i jeszcze raz podpalić" - zacytował na Instagramie słowa byłego szefa gdańskiego Centralnego Biura Śledczego.

