Świętuj walentynki z TNT! Będzie w czym wybierać

"Zakochane TNT” to różnorodny wybór najlepszych filmów opowiadających o miłości. Wśród walentynkowych propozycji znajdą się zarówno klasyczne komedie romantyczne, jak i nieoczywiste produkcje w gwiazdorskiej obsadzie.



Miłość ma wiele odcieni i zaskakuje bohaterów filmów w najmniej oczekiwanym momencie! W walentynki TNT proponuje swoim widzom cykl "Zakochane TNT” - to aż 9 zróżnicowanych produkcji, wśród których znajdą się nie tylko klasyczne komedie romantyczne, ale także mało oczywiste gatunki ukazujące uczucia w zaskakujący sposób.

Walentynki rozpoczną się w bardzo nietuzinkowy sposób. Filmowy cykl otworzy "Miłość przez przypadek” – oryginalna satyra polityczna przedstawiająca historię prostolinijnej kelnerki Alice Eckle (Jessica Biel). Alice w niefortunny sposób rani się gwoździem w głowę, co sprawia, że jej zachowanie staje się bardzo kontrowersyjne. Gdy lekarze w rodzinnym miasteczku odmawiają jej leczenia, udaje się do Waszyngtonu. Tam spotyka młodego kongresmena (Jake Gyllenhaal). Co wyniknie z tej nietypowej znajomości?