Świąteczny odcinek "Rolnik szuka żony". Kogo zobaczymy? Mają być dwie niespodzianki [ZDJĘCIA]

"Rolnik szuka żony" to ramówkowy hit TVP. Chociaż średnia oglądalność najnowszej, 10. edycji jest niższa o 170 tys. od poprzedniej, to stacja wciąż pozostaje liderem w tym czasie antenowym. Widzowie są wierni swojemu ulubionemu formatowi i chętnie komentują każdy odcinek w sieci. Stacja niestety w nikłym stopniu wykorzystuje ten potencjał. Jedyne, na co wpadła, to specjalny odcinek świąteczny, który jest emitowany co roku w okolicach Bożego Narodzenia.