Świąteczne orędzie króla Karola III. Widzowie nie dopisali

Bożonarodzeniowe przemówienie króla Karola III przyciągnęło średnio 5,9 mln widzów. To dało mu pierwsze miejsce. BBC, które pokazało to przemówienie, miała w sumie aż dziewięć programów w czołowej dziesiątce rankingu oglądalności brytyjskiej telewizji tego dnia. Na drugim miejscu znalazł się "Strictly Come Dancing", czyli brytyjska wersja "Tańca z gwiazdami", z wynikiem 5,3 mln widzów. Jako trzeci najchętniej oglądalny był świąteczny odcinek serialu "Doctor Who" - 4,7 mln.