Świat po dawnej Trójce. Radio 357 czy Radio Nowy Świat? Trend jest bardzo wyraźny, widzowie wybrali!

- Początkowo sądzono, że jest miejsce na rynku dla obu stacji - odpowiada Ułan. - Jednak pamiętajmy, że ich grupą docelową są fani dawnej radiowej Trójki, a siłą rzeczy i z czasem obie stacje chciały uzyskać własną tożsamość wśród swoich słuchaczy. Trend, o którym wspominałem wcześniej pokazuje, że to Radio 357 jak na razie pozostało najbliżej dawnej Trójki i bardziej spełnia wyobrażenia i oczekiwania swoich słuchaczy. Jeśli ten trend się utrzyma i do końca roku liczba patronów Radia Nowy Świat będzie nadal maleć, wraz z poziomem wsparcia finansowego, nieunikniona wydaje się konsolidacja i połączenie zespołów obu rozgłośni w jeden. Myślę, że okaże się to już w ciągu najbliższych kilku miesięcy do początku przyszłego roku - przewiduje.