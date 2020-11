Stuhrowie pomogli czeczeńskiej rodzinie. Znaleźli dach nad głową

- Z czasem bardzo się zżyłyśmy. W którymś momencie jej sytuacja się skomplikowała. Madina dostała nakaz wyjazdu z kraju, więc pomagałam jej załatwić azyl w Polsce. Trwało to bardzo długo, a w związku z tym, że zostałam jej pełnomocnikiem, uczestniczyłam w przesłuchaniu jej oraz dzieci w straży imigracyjnej. Usłyszałam wiele potwornych historii, które nigdy nikomu nie powinny się przytrafić. To nas bardzo do siebie zbliżyło. Potem rozpoczęła się pandemia i Madina straciła pracę. Musiała więc wyprowadzić się ze swoimi dziećmi z mieszkania, które wynajmowała. Zaproponowaliśmy jej, by zamieszkali u nas. I tak od pół roku żyjemy razem - opowiedziała Plejadzie.

- Mam poczucie, że oni, mieszkając u nas, są w stanie poznać zupełnie inną kulturę i mentalność. [...] Edi [Edelbiek - red.], który ma teraz 13 lat, nie mógł się nadziwić, widząc Maćka robiącego kiedyś śniadanie. Nie rozumiał, jak to możliwe, żeby mężczyzna gotuje, skoro kobieta jest w domu. Trochę na przekór temu, mobilizuję Ediego do różnych działań i czasem proszę go, tak jak mojego syna, by odkurzył dom. On z reguły przekazywał te obowiązki swoim siostrom. Ja wtedy tłumaczyłam mu, że on miał to zrobić, a on z kolei próbował wyjaśnić mi, że jest chłopakiem. Mówiłam mu, że to niczego nie zmienia. Stasiek i Maciek też przecież odkurzają. Nagle okazywało się, że nic mu się nie stanie, jak pomoże w sprzątaniu. A gdyby nie mieszkali u nas, to by tego nie zrozumiał. Z całym szacunkiem do ich kultury i religii, ale wydaje mi się, że jeśli mieszkają w Polsce, to są sytuacje, w których powinni uszanować nasze zwyczaje - opisała.