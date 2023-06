Stres przed maturą — dlaczego go odczuwasz i jak sobie z nim poradzić?

Przygotowanie do matury (sprawdź ofertę księgarni internetowej taniaksiazka.pl) wymaga wielu poświęceń i tylko uczniowie wiedzą najlepiej, ile długich godzin muszą spędzić nad książkami, by przyswoić cały materiał. Często od matury zależy to, czy dostaną się na wymarzone studia i będą mieli szansę na zdobycie pracy swoich marzeń. Jeśli dodamy do tego naciski ze strony nauczycieli i rodziców oraz trudności z niektórymi przedmiotami, możemy spodziewać się jednego — dużego stresu, który na niektórych uczniów działa wręcz paraliżująco. Dobra wiadomość jest taka, że stres można oswoić i zmniejszyć. Jak to zrobić?