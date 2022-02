"Strefa ciszy". Ofiara księdza pedofila uderza w Watykan

Dla Saviano te słowa były nie na miejscu. W reportażu Gutowskiego powiedział: - Nie mogłem zrozumieć, o czym on mówił. Można było wysnuć z tego taki wniosek, że to, co się wydarzyło w moim małym, liczącym kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców miasteczku na początku lat 60., to, że ksiądz zmuszał mnie do oralnego seksu, to był efekt tego, co wtedy puszczano w telewizji. To było kompletnie bez sensu.