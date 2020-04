"Straszliwy ból brzucha". Dziennikarka opisała "koronawirusową agonię"

W swoim ostatnim felietonie pisząca do brytyjskiego tabloidu Fiona Phillips zrelacjonowała przebieg choroby wywołanej koronawirusem . Dziennikarka jest już zdrowa, a przynajmniej ma taką nadzieję.

"Po przedłużającym się pobycie mój nieproszony gość spakował manatki i się wyniósł" - pisze Phillips. "Zrobił z moim ciałem, co było w jego mocy, a ja nie mam ochoty już go zapraszać" .

Dziennikarka dostała bardzo mocnego kaszlu i "strasznego bólu gardła". W e-mailu do kolegi pisała, że izoluje się w domu, zostaje w łóżku i w zasadzie jest to spełnienie jej marzeń.

Ale następnego dnia nie było jej już do śmiechu. Czuła się potwornie, nie miała nawet siły zwlec się z łóżka.

