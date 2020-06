"Sto lat" dla Tuska. Jak premiera u Lisa witano, czyli kto i kiedy miał lepiej w TVP?

Niezapomniane "Sto lat" dla Tuska

Cofnijmy się zatem o sześć lat, kiedy to 1 września 2014 roku premier Donald Tusk pojawił się w programie ówczesnego publicysty telewizyjnej Dwójki, zaledwie dwa dni po tym, jak wybrano go na szefa Rady Europejskiej. Zebrana w studio widownia powitała polityka gromkimi brawami i głośnym "Sto lat", które, jak było widać, wprawiło premiera w lekkie zakłopotanie.

"Myśl, że ja lub którykolwiek z moich współpracowników, zaangażowałby się w organizowanie komukolwiek klaki jest w istocie pocieszna. Ani bym na ten pomysł nie wpadł, ani materializować go by mi się nie chciało. To, że zgromadzona w studiu publiczność zaśpiewała premierowi 'Sto lat' uznaję jednak za - z jej strony - miły gest. To naprawdę podnoszące na duchu, że normalni ludzie mają w głębokim poważaniu ujadanie PIS-owskich propagandystów, że uznają, iż europejski awans premiera to sukces Polski oraz że chcą swym odczuciom dać wyraz".