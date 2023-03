Steve Mackey nie żyje. Trzy miesiące walczono o jego życie

Mackey zagrał na pięciu albumach grupy: "Separations" (nagrany w 1989 r., wydany trzy lata później), "His ‘n’ Hers" (1994), "Different Class" (1995), "This Is Hardcore" (1998) i "We Love Life" (2001). Szczególną popularnością cieszył się "Different Class", gdzie znalazł się największy hit zespołu - "Common People". Od czasu jego wydania uznaje się go za jeden z najbardziej ikonicznych utworów lat 90. Pulp był zaliczany do szeroko pojętego zjawiska britpop, który w latach 90. przez parę lat rządziło w Wielkiej Brytanii.