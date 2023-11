Steczkowska nie chce konfliktu z Górniak. "Kocham Edytę"

W 2014 r. Górniak i Steczkowska zsiadały w trenerskich fotelach piątej edycji programu "The Voice of Poland", ale kiedy po latach nadarzyła się kolejna okazja do współpracy w programie TVP w 13. edycji show, Edyta Górniak odmówiła. I nie kryła, że powodem rezygnacji była Justyna Steczkowska.