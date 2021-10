STATSCORE Futsal Ekstraklasa – sportowe emocje w WP Pilot

Od 11 września 2021 roku WP Pilot jest partnerem internetowym STATSCORE Futsal Ekstraklasy, dzięki czemu możliwe jest oglądanie rozgrywek sezonu 2021/2022 na każdym urządzeniu posiadającym dostęp do internetu. Co zrobić, by być na bieżąco ze wszystkimi meczami, a tym samym kibicować swojemu faworytowi?