Stanisław Rzepka spoczął na cmentarzu. Wzruszające pożegnanie gwiazdy Polsatu

- Moja żona musi kochać konie, tak jak ja je kocham. Bo jak nie, to nic z tego nie będzie. A tak, jak będzie kochała konie, to będzie pozwalać mi przy nich siedzieć. A jak nie będzie ich kochała, to awantury będą non stop. Jestem tak wierny, że do innych bab nie pójdę. Ale ku koniom zawsze pójdę - wyznał szczerze w "Góralach".