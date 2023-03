Stanęła nago przed uczestnikiem. Chwilę później uciekł

Jay nie wytrzymał. Po chwili spędzonej w kryjówce, wyszedł z niej i wrócił do swojego łóżka. - Panowie, spokojnie. Ta kryjówka była mi potrzebna, żeby zrozumieć, że to nie to. Za dużo na moją głowę. Wróciłem do swojego łóżeczka - rzucił.