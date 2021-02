Po udarze była przy nim bez przerwy. Lekarze ją ostrzegali

Informacja o udarze Stana Borysa była szokiem dla wszystkich. Kłopoty ze zdrowiem artysty zaczęły pojawiać się na początku 2019 r. 77-letni muzyk trafił w lutym do szpitala z podejrzeniem udaru . Ukochana Stana Borysa informowała, że lekarze przez 5 dni walczyli o życie artysty. Fani w tym czasie organizowali wydarzenia charytatywne, podczas których zbierano pieniądze na rehabilitację artysty.

Stan Borys i Anna Maleady o konsekwencjach udaru

- Mam to szczęście, że mój anioł stróż jest ze mną zawsze. Kiedy się obudziłem i gdy ona przyszła, gdy położyła rękę na moim czole, to było dla mnie niesamowite objawienie - że jest. Od tamtej pory Ania była wszędzie: w szpitalu, w ośrodkach rehabilitacji. I jest do tej pory - wyznał muzyk.