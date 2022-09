Stacja BBC zmieniła ramówkę. Chodzi o stan zdrowia królowej Elżbiety

Z pewnością dla Brytyjczyków to wyjątkowo trudny czas. Dlatego, by nie pozostawiać widzów bez świeżych informacji, publiczna stacja BBC One postanowiła zmienić swój program. Nadawca zawiesił regularną ramówkę. Stacja miała podawać tylko informacje dotyczące królowej Elżbiety II. Co znamienne, prowadzący przekazujący najnowsze doniesienia w sprawie monarchini są ubrani w ciemne stroje.