Stabilne wyniki "Ślubu od pierwszego wejrzenia", TVN liderem w 16-49

Rok temu, szósty sezon po pierwszych trzech tygodniach zgromadził około 1 mln osób. W swoim paśmie nadawania, czyli we wtorek, między 21:37 a 22:38, TVN ma 9 proc. udział w całej oglądalności wszystkich widzów. Daje jej to drugie miejsce. Na szczycie jest TVP2, który zazwyczaj w tych godzinach emituje seriale, a trzecie miejsce zajmuje Polsat. Czwarte należy do TVP Info.