Hit powraca w nietypowej wersji. Netflix pokazał zaskakujący zwiastun

- Chciałem stworzyć coś, co odbiłoby się echem nie tylko wśród Koreańczyków, ale na całym świecie. Wierzę, że ogólny porządek gospodarczy jest nierówny i że około 90 proc. ludzi jest w stanie w jakimś stopniu utożsamić się z moimi postaciami. To opowieść o współczesnym, żarłocznym kapitalizmie - mówił w rozmowie z "The Hollywood Reporter" Hwang Dong-hyuk, reżyser i scenarzysta serii.