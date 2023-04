Spot z cenzurą. Problemem okazało się półsekundowe ujęcie

54 proc. nastolatek w Polsce przynajmniej raz nie poszło do szkoły z powodu okresu. 21 proc. dziewczynek musiało zwolnić się z lekcji z powodu braku środków higieny menstruacyjnej. Aż 67 proc. Polek przyznaje, że zdarzyło im się nie mieć w szkole dostępu do podpasek. Mniej więcej tyle samo osób uważa, że podpaski powinny być w szkole za darmo, dla wszystkich. To dane zebrane przez Kulczyk Foundation i Okresową Koalicję.