Sport w TV w weekend. Ekstraklasa, El Clasico, Formuła 1 i wiele więcej. Jakie wydarzenia sportowe oglądać w telewizji?

W najbliższych dniach czeka nas masa sportowych hitów. Dużo będzie się działo na boiskach Ekstraklasy, do ścigania wrócą kierowcy Formuły 1, ale najważniejszym meczem będzie El Clasico, czy starcie Barcelony z Realem Madryt. Zobaczcie, co nas czeka w najbliższy weekend w sporcie w TV.

PKO Ekstraklasa w piątek 23 października: Piast Gliwice - Wisła Płock (godz. 18:00), Zagłębie Lubin - Lechia Gdańsk (godz. 20:30)

Piast jest jedynym zespołem w lidze, który jeszcze nie wygrał żadnego spotkania. Po odpadnięciu z eliminacji Ligi Europy ekipa z Górnego Śląska notuje porażkę za porażką, okupując jedyne spadkowe, czyli ostatnie miejsce w tabeli. Okazja do przełamania się będzie w starciu z Wisłą Płock, która gra w kratkę i trudno oczekiwać od niej stabilności.

Wieczorem za to Lechia, która też regularna nie jest, podejmie Zagłębie Lubin. "Miedziowi" na wyjazdach częściej przegrywają, niż wygrywają. To dla "Biało-zielonych" dobra okazja do zbliżenia się do czołówki i pokazania, że zadyszka już za nimi. Szykuje się pasjonujące starcie w Trójmieście.

Oba mecze będą transmitowane na antenie Canal+Sport.

Premier League: Aston Villa - Leeds United. Piątek 23 października, godz. 21:00

Ekipa Mateusza Klicha głośno przywitała się z Premier League, urządzając prawdziwe festiwale bramkowe z Liverpoolem, Fulham i remisując z Manchesterem City. "Pawie" czeka teraz trudny wyjazd do Birmingham, gdzie gra rewelacyjna Aston Villa. "The Villans" w zeszłym sezonie ledwo co się utrzymali, a teraz są wiceliderem tabeli. Nie zanotowali żadnej porażki i wygrali aż 7:2 z mistrzem Anglii. Piątkowy wieczór na Villa Park zapowiada się emocjonująco.

Mecz będzie transmitowany na kanale Canal+Sport 2.

#dziejesiewsporcie: cudowna bramka w Copa Libertadores. Z 25 metrów idealnie pod poprzeczkę!

PKO Ekstraklasa w sobotę 24 października

Aż trzy mecze polskiej ligi czekają na nas w sobotnie popołudnie. Najpierw zawitamy do Krakowa, gdzie wstająca z kolan Wisła podejmie zadziwiająco słabo grającego beniaminka Podbeskidzie Bielsko-Biała. Następnie zobaczymy spotkanie na Stadionie Wrocław - miejscowy Śląsk zmierzy się z Jagiellonią Białystok. Oba zespoły mają szansę wskoczyć na ligowe podium. Z kolei wieczorem w Szczecinie Pogoń spróbuje spowolnić marsz Legii Warszawa po lidera.

Wisła Kraków - Podbeskidzie Bielsko-Biała: godz. 15:00, Canal+Sport

Śląsk Wrocław - Jagiellonia Białystok: godz. 17:30, Canal+Sport, TVP Sport

Pogoń Szczecin - Legia Warszawa: godz. 20:00, Canal+Sport

Bundesliga w sobotę 24 października

W sobotę w Niemczech warto zwrócić uwagę na trzy spotkania. Bayern Monachium Roberta Lewandowskiego będzie chciał znów udowodnić, że nie ma niego mocnych. Tym razem w szranki stanie z Bawarczykami Eintracht Frankufrt. Z kolei RB Lipsk ugości w derbach wschodnich Niemiec Herthę Berlin Krzysztofa Piątka. Później prawdziwy hit - derby Zagłębia Ruhry, czyli Borussia Dortmund Łukasza Piszczka kontra Schalke Gelsenkirchen. Niezależnie od formy obu zespołów, to spotkanie trzeba koniecznie obejrzeć.

Bayern Monachium - Eintracht Frankfurt: godz. 15:30, Canal+Sport 2

RB Lipsk - Hertha Berlin: godz. 15:30, Eleven Sports 3

Borussia Dortmund - Schalke 04 Gelsenkirchen: godz. 18:30, Eleven Sports 1

La Liga: FC Barcelona - Real Madryt. Sobota, 24 października, godz. 16:00

Matka wszystkich meczów, jeden z najważniejszych spektakli w światowym futbolu. Oba zespoły mają swoje problemy kadrowe, ale na El Clasico mobilizacja zawsze jest na maksymalnym poziomie. "Blaugrana" potrzebuje trzech punktów, jeśli chce wskoczyć na miejsce dające prawo gry w pucharach. "Królewscy" mają szansę zając pozycję lidera ligi.

Mecz będzie transmitowany na antenach Canal+Premium oraz Eleven Sports 1.

Premier League: Manchester United - Chelsea. Sobota, 24 października, godz. 18:30

"Czerwone diabły" trzyma jeszcze euforia po ograniu PSG w Lidze Mistrzów po zaciętym spotkaniu. W Manchesterze chcą podtrzymać dobre nastroje i wygrać arcyważny mecz w lidze, dzięki czemu wskoczą też do górnej połówki tabeli. Chelsea za to złapała zadyszkę - remis z Sevillą w LM jest jej trzecim w czterech ostatnich meczach, a w Anglii już mówi się o możliwym zwolnieniu Franka Lamparda. Legenda "The Blues" chce udowodnić, że to nie czas i miejsce na takie dywagacje.

Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+Sport 2.

Formuła 1: Grand Prix Portugalii. Niedziela, 25 października, godz. 14:05

Tor w Portimao to zupełnie nowe miejsce na mapie F1. Kierowcy już zachwycają się trasą - sporo spadków, wzniesień, wymagających zakrętów, ale po torze można jechać szybko i na nim wyprzedzać. Wszyscy zdają sobie sprawę, że Mercedes jest poza zasięgiem, ale nieznany tor to dobra okazja na spowolnienie ich marszu po tytuły. GP Portugalii może być też bardzo kluczowe dla przyszłości kilku kierowców. Zapowiada się fantastyczne ściganie.

Wyścig będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1.

PKO Ekstraklasa w niedzielę 25 października

Niedzielne starcia w Ekstraklasie również mogą obfitować w masę emocji. Sensacyjny lider z Częstochowy zagra z nieprzewidywalnym beniaminkiem z Mielec, który już kilku ekipom napsuł krwi. Za to nasz jedyny pucharowicz w tym roku, Lech, sprawdzi, w jakiej formie jest Cracovia. "Pasy" wciąż chcą odskoczyć od dołu tabeli.

Raków Częstochowa - Stal Mielec: godz. 15:00, Canal+Sport

Lech Poznań - Cracovia: godz. 17:30, Canal+Premium

Premier League: Arsenal - Leicester City. Niedziela, 25 października, godz. 20:15

Na zakończenie sportowej niedzieli czeka nas kolejny hit w Anglii i to na szczycie tabeli. Arsenal, który pragnie wrócić do Ligi Mistrzów, zagra z Leicester City, które po mistrzostwie w 2016 r. na stałe zahaczyło o górną półkę zespołów na Wyspach Brytyjskich. "Lisy" mają Jamiego Vardy'ego, który walczy o koronę króla strzelców. "Kanonierzy" za to coraz lepiej grają pod wodzą Mikela Artety i wygrana z Leicester CIty może dodać im więcej wiary w siebie.

Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+Sport.