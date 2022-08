Spekulacje nie ustają. Kossakowski zmieni zdanie?

Kossakowski w swoim długim wpisie przypomniał o tym, że to właśnie Lidii zawdzięcza fakt, że zrobił karierę w telewizji. Zaznaczył, że to właśnie zdecydowała o produkcji "Down The Road", formatu, który wielu skazywało na porażkę. "Kos" przy okazji odniósł się także do pytań, czy awans Lidii będzie miał wpływ na jego powrót do mediów. "Ze wstydem muszę przyznać, że nie rozumiem, jaki te dwie rzeczy mają ze sobą związek. Sukcesy przyjaciół nie są po to żeby je wykorzystywać, są po to żeby się nimi cieszyć" - napisał dwa tygodnie temu.